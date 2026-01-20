Дети больше не могут выезжать из России по свидетельству о рождении

С 20 января вступают в силу изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которые запрещают несовершеннолетним россиянам выезжать за границу по свидетельству о рождении. Для путешествия в другие страны ребенку теперь придется оформить загранпаспорт.

До этого дети могли выехать по свидетельству о рождении в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Граждане старше 14 лет все еще могут выезжать туда по внутреннему российскому паспорту.

В МИД РФ заявляли, что запрет нужен для того, чтобы усложнить незаконный вывоз детей из страны с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении. Представитель министерства Мария Захарова сообщала, что юные туристы, ранее выехавшие из страны по свидетельству, смогут вернуться обратно.