В Кремле предупредили об опасности расширения конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность расширения географии конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему существует, так же как опасность негативных экономических последствий.

«По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта. Существует опасность весьма и весьма негативных экономических последствий, как для стран региона, а также для глобальной экономики»,— сказал Дмитрий Песков в комментарии «Первому каналу».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты, расположенные в странах Персидского залива. В ближайшие дни США и Иран могут провести переговоры по теме урегулирования на Ближнем Востоке. СМИ сообщали, Пакистан выступил посредником и предложил площадку для переговоров.

Анастасия Домбицкая