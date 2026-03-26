Путин поручил снизить «бумажную нагрузку» на врачей и педагогов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оптимизировать отчетность в социальной сфере, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на медиков и педагогов. По его словам, врачи, учителя и преподаватели должны иметь возможность уделять больше времени своей прямой работе с людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Фото: Pavel Bednyakov / AP

«Дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере. Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам»,— сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса. В этом году мероприятие собрало представителей крупного бизнеса и власти для обсуждения ключевых вопросов экономической политики. Генеральным информационным партнером форума выступает «РИА Новости».