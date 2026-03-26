Свердловское УФАС уличило «ГАЗЭКС» в завышении цен на работы по техобслуживанию

Свердловское УФАС выявило нарушение в работе газораспределительной компании Свердловской области АО «ГАЗЭКС». Организация в течение двух лет завышала стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в Свердловской области.

Поводом для разбирательства стали обращения жителей, указавших на резкое увеличение стоимости работ. Комиссия УФАС выяснила, что с января 2024 по конец 2025 года компания устанавливала тарифы на свои услуги, не соответствующие установленному порядку ценообразования. Было возбуждено уголовное дело.

По итогам разбирательства УФАС выдало АО «ГАЗЭКС» предписание привести действовавшие в 2024–2025 годах прейскуранты в соответствие с нормативными требованиями. Предписание было исполнено. Кроме того, АО «ГАЗЭКС» привлекут к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

По данным сайта rusprofile, АО «ГАЗЭКС» работает с августа 1992 года, специализируясь на распределении газообразного топлива по сетям. Компания зарегистрирована в Каменске-Уральском (Свердловская область).

Полина Бабинцева