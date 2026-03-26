Путин поблагодарил российский бизнес за поддержку Донбасса и СВО

Президент Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей за поддержку военной операции на Украине и вложения в развитие Донбасса. Президент выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу поблагодарить членов РСПП, коллективы ваших компаний... За поддержку наших ребят, наших героев, участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил также «вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии». Именно такое партнерство государства и бизнеса, по его мнению, «необходимо для ответа на нынешние экстраординарные вызовы».

Президент также напомнил участникам съезда, что в 2014 году «мы были вынуждены, Россия была вынуждена ... предпринять все необходимое для защиты наших людей».