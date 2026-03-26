WP: арабские страны выступают за давление на Иран

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы поддержать военную операцию США против Ирана, если иранские власти не согласятся на «жесткие ограничения» ракетной, беспилотной и ядерной программы, пишет газета The Washington Post (WP) cо ссылкой на источники. По их словам, эту позицию поддерживают Катар, Кувейт и Бахрейн, против выступает Оман.

«Они не просят Трампа немедленно обострить войну, а создать условия для достойного диалога на другом берегу Персидского залива после окончания войны», — сказал неназванный европейский чиновник WP. Саудовская Аравия и ОАЭ «лоббируют решительное прекращение войны дипломатическими или военными средствами»,— подчеркнул он.

По словам собеседников WP, в начале американо-израильской военной операции они были уверены в скорой смене иранского режима. Однако из-за «ограниченного влияния» войны «региональные союзники США теперь надеются», что «военные операции смогут изменить поведение Тегерана». «Они хотят видеть Иран смиренным», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Региональные чиновники в разговоре с WP отметили, что Иран, cудя по всему, не готов согласиться на ограничения ракетной и беспилотной программ. «Иран считает, что побеждает»,— сказал один из арабских чиновников. 25 марта Иран отклонил предложенный США мирный план и выдвинул требования следующих переговоров, среди них --- полное прекращение огня и гарантии невозобновления боевых действий.

Лусине Баласян