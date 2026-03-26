Рютте: Россия остается самой значительной угрозой для НАТО

В НАТО считают Россию самой значительной угрозой безопасности в евроатлантическом регионе. Это следует из ежегодного доклада альянса за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Россия остается самой значительной и прямой угрозой для нашей безопасности и для мира и стабильности в евроатлантическом регионе»,— сообщается в докладе генсека НАТО Марка Рютте.

В тексте отмечается, что Россия весь 2025 год «продолжала испытывать Североатлантический альянс все более безрассудными методами, в том числе в посредством нарушений воздушного пространства, саботажа и вредоносной кибердеятельности».

В докладе также утверждается, что в конфликте на Украине Россию поддерживают такие страны, как Китай, КНДР, Иран и Белоруссия. «Стратегическая конкуренция усиливается, терроризм является постоянной угрозой для НАТО, а ситуация с нашими южными соседями нестабильна. НАТО проявляет бдительность и будет продолжать обеспечивать безопасность нашего альянса»,— заключает Марк Рютте.

Анастасия Домбицкая