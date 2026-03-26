Картаполов исключил отправку в зону СВО поступивших на службу весной призывников

Военнослужащие, направляемые на службу с 1 апреля, не будут участвовать в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки. Здесь можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать»,— сказал господин Картаполов «Интерфаксу».

Парламентарий напомнил, что в начале года президент подписал указ о переходе на круглогодичную систему призыва. Теперь граждане приходят в военные комиссариаты, проходят необходимые процедуры профессионального отбора и медицинского освидетельствования, после чего в установленное время направляются для прохождения службы.

Андрей Картаполов добавил, что ближе к апрелю представители Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба выступят с подробными разъяснениями по организации призывной кампании.

С 1 января призыв в армию осуществляется круглый год. По новым правилам решения о годности к службе в армии призывные комиссии принимают с 1 января по 31 декабря. Отправка в войска при этом будет осуществляться по старой схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.