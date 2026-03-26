Президент Литвы назвал целью сбитого в Литве дрона порт в Приморске

Упавший на юге Литвы украинский беспилотник был предназначен для атаки на нефтяной терминал в Приморске Ленинградской области, но отклонился от траектории. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), сообщают литовские СМИ.

«Я могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске, но затем беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился на территории Литвы»,— сказал господин Науседа. РИА «Новости» также сообщает, что ранее глава минобороны Литвы Робертас Каунас также заявлял, что упавший в Варенском районе дрон, предположительно, был украинским.

В результате атаки украинского беспилотника на порт Приморска в Ленинградской области, произошедшей 23 марта, загорелась емкость с нефтепродуктами. В правительстве региона сообщали, что возгорание удалось локализовать 25 марта.