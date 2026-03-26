LG Chem поблагодарила власти Южной Кореи за помощь в покупке российской нафты

Гендиректор южнокорейской химической компании LG Chem Ким Дон Чхун поблагодарил власти республики за помощь в покупке российской нафты. Во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна на объект нефтяной корпорации KNOC глава LG Chem предложил создать национальный резерв нафты на случай чрезвычайных ситуаций, передает «Рёнхап».

Южная Корея — крупный импортер нафты. Вещество используется в производстве автомобилей, электроники, одежды и в других сферах. 25 марта Минфин республики объявил об ограничении экспорта нафты. Сеул прекратил экспорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря 2022 года. Страна импортирует около 70% сырой нефти и 50% нафты через Ормузский пролив.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив было ограничено. США разрешили России до 12 апреля продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. После выдачи лицензии правительство Южной Кореи начало обсуждать с компаниями возможность импорта российской сырой нефти и нафты, сообщал Reuters.