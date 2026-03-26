Эксперт: участившиеся землетрясения не повлияют на турпоток Сочи

Участившиеся землетрясения в Сочи не окажут влияния на туристический поток, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, подземные толчки фиксируются в регионе на протяжении длительного времени и не являются фактором, определяющим спрос на отдых.

«Дело в том, что землетрясения в Сочи происходят уже последние лет 30, и это никак не влияет. Поток в Сочи снижается не из-за землетрясения, а из-за проблем в аэропорту, когда люди ночуют на полу, нет мест в отелях. А что будет в июле, августе? Вот это будет гигантская проблема. Этого люди боятся. Плюс сочинских цен боятся»,— отметил эксперт.

26 марта 2026 года в Сочи зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на расстоянии около 12 км от побережья и на глубине 5 км. Обращений от населения о повреждениях или травмах не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, разрушений нет, сообщил оперативный штаб региона.

Ранее, 3 и 6 марта 2026 года, в акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от побережья Сочи была зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Несмотря на отсутствие разрушений, подземные толчки ощущались жителями Сочи и федеральной территории «Сириус».

В пресс-службе Института океанологии РАН сообщили, что подобная сейсмическая активность соответствует геологическим особенностям региона. Кавказ и Восточное Причерноморье находятся в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской литосферных плит, что формирует устойчивый фон тектонических деформаций и приводит к регулярному возникновению слабых и умеренных землетрясений.

За инструментальный период наблюдений в данной части Черного моря ранее не фиксировалась серия событий с магнитудой выше 4, произошедших в столь сжатые сроки. По оценкам специалистов, это может свидетельствовать о накоплении тектонического напряжения, которое частично разрядилось в результате произошедших толчков. Представитель научного сообщества Артем Крылов отметил, что близость землетрясений по времени и географическому положению указывает на их взаимосвязь: каждый последующий толчок был спровоцирован перераспределением напряжений после предыдущего события.