Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику установили протез

Мальчику из Красногорска, пострадавшему при срабатывании взрывного устройства, прикрепленного к 10-рублевой купюре, установили индивидуальный тяговый протез пальцев. Изготовлением механизма занималась «Моторика ОРТО» (входит в МК АО «Группа Моторика»), сообщили в пресс-службе компании.

«Сначала специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок»,— пояснили «РИА Новости» в компании.

Перед передачей протеза мальчика научили им пользоваться, рассказали в «Моторика ОРТО». Затем ребенок пройдет этап адаптации и реабилитации под наблюдением.

Взрыв произошел вечером 11 ноября. Мальчик поднял замаскированное взрывное устройство, после чего оно сдетонировало. Его госпитализировали. Ребенку пришлось ампутировать часть пальцев. Возбуждено уголовное дело о совершении покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).