В сети распространяется фейк об изменении статуса Свердловской области

В Свердловской области зафиксирована массовая рассылка фейковых пресс-релизов в адрес региональных СМИ. Письма поступили на электронную почту редакций от имени известного информагентства, однако данные сведения не соответствуют действительности, сообщила региональная антитеррористическая комиссия в своем Telegram-канале.

В ложном сообщении утверждалось, что президент России подписал указ о преобразовании Свердловской области в Уральскую республику (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

В УФСБ подчеркнули, что эти сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание социальной напряженности и дестабилизацию обстановки в регионе. «Не доверяйте непроверенным источникам: преступники зачастую создают схожие адреса электронных почт, отличающиеся одним символом»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева