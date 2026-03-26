ВЦИОМ: более 60% россиян готовы поучаствовать в осенних выборах в Госдуму

О готовности принять участие в сентябрьских выборах депутатов Госдумы заявляют в среднем 62% россиян. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМа по итогам нескольких опросов, проводившихся в феврале и марте 2026 года.

Скорее или точно не пойдут на выборы 20% опрошенных. Еще 17% признались, что «пока не определились» и решат этот вопрос ближе ко дню голосования. Согласно исследованию, подавляющее большинство респондентов (86%) воспринимают участие в выборах как акт гражданского долга. Как реальный шанс повлиять на свою будущую жизнь голосование рассматривают 64%.

Что касается электоральных рейтингов политических партий, то тут уверенно лидирует «Единая Россия» со средним мартовским показателем 31%. За второе место ведут борьбу ЛДПР, «Новые люди» (по 10%) и КПРФ (9%). «Справедливая Россия» с 5% поддержки находится на грани прохождения в Думу.

При этом потолок поддержки многих партий существенно превышает их текущие рейтинги. Например, возможность проголосовать за единороссов в принципе допускает каждый второй россиянин (52%). В тройку лучших по этому показателю вошли также ЛДПР (45%) и «Справедливая Россия» (42%), а на одном уровне с «Новыми людьми» оказалась непарламентская Партия пенсионеров (по 31%). Аналитики ВЦИОМа называют это скрытым электоральным потенциалом, который может реализоваться в ходе предвыборной кампании.

Моника Симонян