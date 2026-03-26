Почти 2,5 тысячи законов принял Госсовет Удмуртии за 31 год своего существования

Госсовет Удмуртии принял свыше 2,4 тыс. законов за 31 год своего существования. Об этом в День парламентаризма республики, 26 марта, сообщили в региональном парламенте. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что что за эти годы создана прочная законодательная база, регулирующая самые разные стороны развития региона»,— сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

26 марта 1995 года состоялись выборы депутатов Госсовета Удмуртии первого созыва. Законодательный орган стал правопреемников Верховного совета УАССР. Новый парламент стал местом для дискуссий между самыми разными политическими силами. Даже председателя Госсовета, который одновременно являлся главой региона, выбрали со второй попытки. Работать Госсовет начинал в сложной экономической обстановке.

