«Это было место для дискуссий»

Государственный совет Удмуртии отмечает 30-летие. 26 марта 1995 года состоялись выборы депутатов первого созыва. До этого высшим органом государственной власти в республике был Верховный совет. Новый парламент стал местом для дискуссий между самыми разными политическими силами. Даже председателя Госсовета, который одновременно являлся главой региона, выбрали со второй попытки. Работать Госсовет начинал в сложной экономической обстановке. О том, как проходили выборы и как работал новый законодательный орган республики, в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикетчики у здания Госсовета, 1995 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Пикетчики у здания Госсовета, 1995 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Согласно Конституции Удмуртской АССР от 1937 года, высшим органом государственной власти в регионе был Верховный совет, состоявший из 200 депутатов и избиравшийся на четыре года. 7 декабря 1994 года Верховный совет Удмуртии 12-го созыва принял новую Конституцию республики, а 14 декабря — закон «О Государственном Совете Удмуртской Республики». По нему новый законодательный орган формировался в составе 100 человек по мажоритарной системе. Удмуртия на тот момент оставалась парламентской республикой, руководил регионом председатель Верховного совета Валентин Тубылов.

Предвыборная кампания

Особенностью этой избирательной кампании стало то, что участвовать в ней могли не только кандидаты, которых выдвигали группы граждан, но и представители избирательных блоков. Самым крупным из них был блок «Удмуртия», выдвинувший 73 кандидата. В их числе были представители предприятий, действующие министры, в том числе председатель совета министров Александр Волков.

Из партий полноценно участвовали в выборах только представители КПРФ и Российская коммунистическая рабочая партия. Кандидатами от блока «Свобода, законность, согласие» были предприниматели, члены движения «Демократическая Россия», Партии экономической свободы. В выборах также принимали участие и национальные движения, сформировавшие блок «Удмурт кенеш».

Всего за места в республиканском парламенте боролись 695 кандидатов. Наибольшая конкуренция была в Ижевске. На отдельных участках количество претендентов доходило до 12-16 человек. Кандидаты активно вели агитацию через газеты и ТВ, часто с нарушениями, поэтому жалоб в избирательную комиссию поступало много.

«Я шел на выборы в Госсовет, будучи главой администрации Воткинского района. В те времена все было проще: не нужно было задумываться о том, кто твои конкуренты и какие партии они представляют. Каждый мог свободно высказывать свою точку зрения. Сейчас же за каждым конкурентом стоит целая партия»,— отмечает Владимир Варламов, избиравшийся депутатом первого, второго, пятого и шестого созывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета четырех созывов Владимир Варламов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Депутат Госсовета четырех созывов Владимир Варламов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Софья Широбокова, которая впоследствии шесть раз станет депутатом Госсовета Удмуртии, на начало 1995 года была руководителем комиссии по экономической политике и бюджету Игринского райсовета.

«В последнем созыве Верховного совета депутатом был руководитель совхоза “Чутырский”, в котором я работала главным экономистом. Он говорил, что больше не будет участвовать в выборах, потому что сессии длились очень долго, и он не мог уделять достаточно времени хозяйству. Тот Верховный совет отличался от предыдущих созывов демократическими и либеральными взглядами депутатов. Предложили идти на выборы мне. В то время я была руководителем ревизионной комиссии предприятия “Играмолоко“ и Игринского мясокомбината. Как экономист и финансист, я активно участвовала в противодействии несправедливой приватизации сельхозпереработки. Мы выявляли много нарушений, которые были против интересов сельхозтоваропроизводителей. За эту позицию люди меня поддержали»,— рассказала Софья Широбокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Удмуртии шести созывов Софья Широбокова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Депутат Госсовета Удмуртии шести созывов Софья Широбокова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Она отмечает, что во время предвыборной кампании не было никакого административного давления. Она ездила по населенным пунктам округа, встречалась с работниками предприятий, жителями сел.

«Я говорила то, что видела, — что нужно что-то менять, потому что жизнь была очень тяжелой. Сейчас многие даже не понимают, что это были за времена. Особенно тяжело было представителям сельского хозяйства. Нам говорили, что мы можем своим молоком землю поливать. Цены на сельхозпереработку были низкими. Когда я приезжала на сход в деревне, там дети были голодными. В некоторых поселках доходили до того, что ели комбикорм. Это был полный коллапс. Пенсию выдавали сахарным песком и мукой. Тогда не было ни дорог, ни ремонтов школ, ничего об этом не было слышно. Некоторые проблемы не решались месяцами и даже годами»,— вспоминает Софья Широбокова.

Экономическая ситуация в Удмуртии, как и в целом по стране, в тот период была крайне сложная. Объемы гособоронзаказа для предприятий ОПК республики значительно снизились, что отразилось на самих производствах, которые пытались адаптироваться к новым рыночным условиям. Объем промышленного производства предприятий Удмуртии составил 44% от уровня 1990 года, четверть штата сотрудников была сокращена. Безработица возросла до 7,8%. К концу 1994 года неплатежеспособными были признаны такие градообразующие промышленные гиганты как АООТ «Ижмаш» и ГПО «Воткинский завод».

«Выборы 1995 года проходили в сложной обстановке. Реформы, проводимые демократами, Ельциным и его сторонниками, привели к экономическому кризису и значительному снижению уровня жизни граждан. Задержки зарплаты, пенсий и пособий стали нормой, появились нищие и бездомные, а преступность резко возросла»,— вспоминает депутат Верховного совета 12-го созыва и Госсовета 1-го созыва, представитель КПРФ Николай Сапожников. Тогда он работал заведующим сектором Удмуртского института региональной экономики УрО РАН.

Итоги выборов

Именно экономические условия, недовольство и недоверие к властям привели к тому, что явка на выборах была невысокой, считают эксперты. Она составила 46,98%. 9% бюллетеней были испорчены, против всех кандидатов проголосовали почти 6% избирателей.

Депутатами стали 39 руководителей и работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 27 представляли исполнительную власть, в том числе 19 — городские и районные администрации. Тогда законодательство позволяло одновременно занимать должность в правительстве или руководить городом и быть депутатом Госсовета.

«Я понимаю, что члены правительства под руководством Александра Александровича Волкова целенаправленно шли на выборы своей командой. Он лично приезжал ко мне и приглашал на работу в Госсовет на постоянной основе. Сформировалась очень ответственная команда, и мы все время работали вместе»,— рассказала Софья Широбокова. Шесть созывов она возглавляла постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикетчики у здания Госсовета, 1995 год. Первые сессии Госсовета сопровождались общественными акциями.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Пикетчики у здания Госсовета, 1995 год. Первые сессии Госсовета сопровождались общественными акциями.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Депутатские мандаты получили также деятели науки, образования, медицины, культуры, работники коммерческих и банковских структур, сотрудники МВД и прокуратуры.

31 человек были депутатами Верховного Совета предыдущих созывов. Блок «Удмуртия» получил 21 депутатский мандат, КПРФ — 10, РКРП — пять, «Центр поддержки самоуправления» — три, «Свобода, законность, согласие» — два, «Конфедерация деловых женщин» — один. Представителям «Удмурт кенеш» не удалось попасть в Госсовет, но 16 депутатов-удмуртов получили депутатские кресла от других объединений или как самостоятельные кандидаты.

«Выборы были сложными для КПРФ. После разгрома, который устроили Ельцин и Горбачев (КП РСФСР была запрещена указом президента РФ Бориса Ельцина в ноябре 1991 года. Официально восстановлена как КПРФ в конце 1993 года.— «Ъ-Удмуртия»), мы только начинали собирать силы. Не было помещений, транспорта, техники и денег. Поэтому для нас выборы стали заявлением о том, что мы существуем. Более 20 депутатов вошли в нашу фракцию,— рассказал Николай Сапожников.— Проигрыш на выборах так называемых местных демократов стал очевидным. Все их представители оказались за пределами Госсовета. Это были те же люди, которые бегали по городу и площадям в 1991-1993 годах и пытались парализовать работу Верховного Совета. Выборы были действительно демократичными и альтернативными. Административный ресурс не использовался, да и некому было его применять. В центре внимания были кандидаты, их идеи и программы. В этом отношении выборы 1995 года могут служить эталоном».

Одновременно проводился всенародный опрос о введении должности президента республики, однако большинство граждан высказалось против, и вопрос был отложен на пять лет. На тот момент Удмуртия оставалась единственным субъектом федерации, где высшим государственным должностным лицом являлся председатель Госсовета.

Избрание председателя Госсовета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая сессия Госсовета первого созыва

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Первая сессия Госсовета первого созыва

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Первая сессия Госсовета состоялась 18 апреля. Ее вел председатель избирательной комиссии Афанасий Тубылов. Главным вопросом повестки было избрание председателя Госсовета. На этот пост выдвинули председателя Верховного совета 12-го созыва Валентина Тубылова и председателя совета министров Александра Волкова. Однако по итогу голосования председателя выбрать не удалось. Волков получил 50 «за» и 50 «против», Тубылов — 46 «за» и 54 «против». По регламенту Госсовета Удмуртии 1995 года, кандидату необходимо было набрать более половины голосов от установленного числа депутатов, то есть более 50.

Повторное голосование состоялось на следующий день. Вторую сессию транслировали по телевидению, многие в республике с интересом наблюдали за обсуждением. К двум кандидатам добавился гендиректор «Спецгазавтотранса» Владимир Тумаев. В итоге Александр Волков получил 55 голосов депутатов, Валентин Тубылов — 45.

«Было очень жарко, с обеих сторон выступало много людей. Каждый отстаивал свою позицию, каждый считал, что именно его кандидат будет лучше. Я не знаю, как так произошло, но, по всей вероятности, предпочтение отдали Волкову из-за его молодости, энергичности и горячности. Валентин Кузьмич — очень хороший человек, но тогда требовались свежие кадры»,— вспоминает Владимир Варламов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Тубылов (справа) поздравляет Александра Волкова с избранием на пост председателя Госсовета 1 созыва, 1995 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Валентин Тубылов (справа) поздравляет Александра Волкова с избранием на пост председателя Госсовета 1 созыва, 1995 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

При этом перед избранием председателя Госсовета звучал и национальный вопрос, который был характерен в те годы почти для всех республик в составе России. Некоторые продвигали идею «Удмуртия для удмуртов». Определенная часть общества считала, что главой Удмуртии должен быть удмурт по национальности Валентин Тубылов. «Перед первым заседанием коммунисты и националисты говорили мне, как я буду объяснять своим избирателям-удмуртам, почему я агитировала за Волкова, русского и чужака. Я отвечала, что Тубылов уже работал, он сделал все, что мог, и надо сказать ему спасибо. Пусть будет открыта дорога молодым, пусть Александр Александрович покажет себя, раз у него есть программа и позиция»,— рассказала Софья Широбокова.

Николай Сапожников отмечает, что по кандидатуре председателя Госсовета фракция коммунистов решила голосовать свободно: «Через 30 лет сложно объяснить, почему победил Волков. Но я думаю, что большинство депутатов проголосовали за новую фигуру. При всем уважении к Валентину Кузьмичу, на нем была печать партократа. В то время принадлежность к Компартии многих отпугивала. Поэтому те, кто сомневался, отдали свои голоса за более молодого и энергичного кандидата».

Место для дискуссий

Сессии Госсовета проходили очень долго. Каждый вопрос обсуждался очень подробно, была всегда очередь из выступающих, вспоминают депутаты первого созыва. «Среди депутатов было много тех, кто прошел в первый состав Госсовета только благодаря своей критике. Они выступали на каждой сессии и не один раз. Если сейчас сессия решает 20 вопросов за один час, то в первом созыве они длились не один день. Сессии прерывались и продолжались снова»,— отмечает Софья Широбокова.

По словам Владимира Варламова, после избрания Александра Волкова председателем в Госсовете образовалась оппозиция по отношению к нему. «Не знаю, с какой целью, но она пыталась мешать. Закон принимали по полдня. По каждому вопросу были выступающие, сомнения и споры. Сохранялись разногласия между Ижевском и республикой. Депутатов госсовета от Ижевска было 40 — почти половина. Городские депутаты все время устанавливали противостояние Волкову, постоянно противоречили ему. Хотя все решали одну задачу. Но в то время, к сожалению, из-за этого противостояния мы очень многое потеряли в социальном развитии нашего региона»,— считает Владимир Варламов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ижевска и депутат Госсовета первого созыва Анатолий Салтыков

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Мэр Ижевска и депутат Госсовета первого созыва Анатолий Салтыков

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Софья Широбокова вспоминает, что была очень жесткая параллель между позициями городских и сельских депутатов. Селянам порой было сложно убедить горожан в необходимости принять какие-то важные для районов решения.

Противостояние было, но оно не доходило до серьезных конфликтов, рассказывает Николай Сапожников.

«Я бы даже сказал, что часто Госсовет был местом для дискуссий, не более. Тем не менее, депутаты первого созыва внесли значительный вклад в развитие государственного и местного самоуправления, а также упорядочили бюджетный процесс. От правительства стали требовать четких объяснений по доходам и расходам бюджета. Кроме того, был создан Государственный контрольный комитет, который возглавил наш представитель, член КПРФ Михаил Шишкин»,— рассказал Николай Сапожников.

Первый созыв принял ряд важных законов, касающихся работы правительства республики, планирования социально-экономического развития региона, поддержки АПК, а также о местном самоуправлении, который привел к обострению взаимоотношений между Госсоветом и администрацией Ижевска. При нем был подписан договор о разграничении полномочий между органами власти РФ и Удмуртией. Первый созыв завершил работу в 1999 году.

Михаил Красильников