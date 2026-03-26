Спрос на франшизы общепита сократился на 47,5% за год

В январе—феврале количество заявок от предпринимателей на открытие точки общепита по франшизе снизилось на 47,5% год к году, подсчитали в Businessmens.ru. Согласно Franshiza.ru, в январе—марте падение интереса составило 38%. В сегменте кофеен спрос сократился на 51%, заведений фастфуда — на 26%.

Для сегмента общепита падение спроса оказалось более выраженным, чем на рынке франшиз в целом, замечают в Businessmens.ru.

Предприниматели все реже интересуются открытием кафе и ресторанов из-за снижения доходности. За год маржинальность бизнеса на рынке общественного питания сократилась с 20–25% до 10–15%. Это приводит к увеличению сроков окупаемости проектов. Доля прибыльных ресторанов и служб доставки в конце 2025 года составила 70,2% против 74,9% годом ранее.

