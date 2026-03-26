В Москве открылся новый боксерский клуб Rocky Road

25 марта в Москве открылся боксерский клуб Rocky Road. Это флагманская площадка проекта, имеющего, помимо российской столицы, представительства в Дубае и Абу-Даби. Клуб занимает площадь более 1 тыс. кв. м. Организаторы, среди которых предприниматель и менеджер Владимир Деревягин, а также присоединившиеся в качестве инвесторов Андрей Решетников и Асан Ниязов, утверждают, что клуб самый большой в Москве.

Пространство спроектировано под бокс и кикбоксинг. Оно включает в себя два олимпийских ринга, зону общей и специальной физической подготовки, зоны персональных и групповых тренировок. Заведение позиционируется не как исключительно спортивное, но и как «пространство, где бокс — это не просто спорт, а часть образа жизни: регулярная практика работы с телом, вниманием и состоянием», указано в пресс-релизе проекта. На территории клуба также функционируют магазин экипировки Ultimatum Boxing, магазин нишевой парфюмерии Press Gurwitz и бар Press Concept.

На официальном сайте клуба отмечается, что в Rocky Road «лучший тренерский состав Москвы с опытом работы более десяти лет», а также обещается плодотворная работа с новичками и любителями бокса, подготовка профессиональных спортсменов, работа в персональном и групповом форматах и работа с детьми. Всем посетителям организаторы клуба напоминают, что «бокс помогает снять стресс, обрести уверенность и ясность в голове».

