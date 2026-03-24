Причал в Сарапуле построит «Пермская судоверфь» за 68 млн рублей

Новый причал для круизных судов в Сарапуле построит «Пермская судоверфь» (ПСВ), сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Закладка первого камня сооружения состоялась в марте.

Причал будет иметь универсальную конструкцию: она допускает посадку и высадку пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов, а также судов на подводных крыльях типа «Метеор». Об этом рассказал старший строитель ПСВ Сергей Бочкарев.

По контракту, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», на изготовление и установку причала направлено 68 млн руб. Длина сооружения составит 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м, пассажировместимость — до 75 человек. Вес конструкции составит около 100 т. Причал установят в начале 2026 года.

Напомним, обрушение грунта и плитки в зоне причала на набережной Сарапула произошло в мае 2025 года. В провал упали три туристки, двум из них потребовалась медицинская помощь. После этого вход на территорию причала был ограничен, в июле город перестал принимать водный транспорт.

По словам главы города Виктора Шестакова со ссылкой на экспертную организацию, осыпание грунта вызвали повреждения шпунтовой стенки, на появление провала также повлиял высокий уровень воды. Он добавил, что по причалу на руках имелось заключение о готовности к навигации в 2025 году. После этого была объявлена госзакупка на строительство модульного причала.

На 2026 год в Сарапуле запланировано более 100 судозаходов, в основном туристических теплоходов. Также в графике будут скоростные «Метеоры» из Татарстана и Пермского края.