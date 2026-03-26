Европарламент проголосовал за создание центров для мигрантов за пределами союза

Законодатели ЕС в Брюсселе проголосовали за ужесточение европейских иммиграционных правил. Речь идет о законопроекте, который предполагает среди прочего создание «центров возвращения» для мигрантов за пределами сообщества.

В поддержку законопроекта выступили 389 законодателей. Против проголосовали 206 человек. 32 — воздержались.

Реформа позволит открывать «центры возвращения» для мигрантов за пределами границ ЕС. В этом случае мигрантов смогут направлять не только в страны происхождения, но и в третьи страны. Туда будут направляться мигранты, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены. Она также предусматривает более суровые наказания для мигрантов, которые отказываются уезжать.

Правозащитные организации критикуют эту инициативу, заявляя о высоком риске нарушения прав человека и незаконном выдворении мигрантов на границах.

Анастасия Домбицкая