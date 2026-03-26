Индийские компании готовят экспорт аналогов «Оземпика» по истечении срока патента

Как сообщает телеканал CNBC, не менее пяти индийских фармацевтических компаний запустили в производство недорогие аналоги (дженерики) популярного препарата от диабета «Оземпик», который также помогает при лечении ожирения.

Это стало возможно после того, как на прошлой неделе в Индии истек срок действия патентной защиты на «Оземпик, который разработала и c 2017 года продавала датская компания Novo Nordisk. Около 100 млн индийцев страдают от диабета, поэтому эксперты ожидают, что спроса на дженерики местного производства будет высоким.

Цена на препарат от индийской компании Sun Pharmaceutical примерно втрое ниже, чем на «Оземпик»: 3400 рупий (2900 руб.) за месячный курс инъекций по сравнению с 10 тыс. рупий (8600 руб.).

Некоторые индийские компании уже заявляют о планах наладить экспорт дженериков «Оземпика» в другие страны. Так, например, компания Dr. Reddy’s Laboratories, чей дженерик сейчас стоит около 4200 рупий (3600 руб.), намерена расширить продажи на такие страны, как Турция, Бразилия и Канада.

«Цель компании — демократизировать доступ к таким препаратам во всем мире»,— заявил директор Dr. Reddy’s по фармацевтическим услугам Дипак Сапра. Индийский производитель планирует достичь годового объема продаж в 12 млн шприцев-ручек с активным действующим веществом семаглутид в первый же год запуска на всех рынках компании, включая Индию.

Евгений Хвостик