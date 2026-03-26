Заседание суда по делу против бывшего самарского вице-губернатора Виктора Кудряшова перенесли из-за его госпитализации

Судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и ряда других бывших высокопоставленных чиновников региона перенесли на 2 апреля из-за плановой госпитализации Виктора Кудряшова. Об этом корреспонденту «Ъ-Волга» сообщил источник, участвующий в судебном процессе.

По словам источника, экс-вице-губернатор госпитализирован из-за жалоб на сердце, назначенная врачами дата госпитализации совпала с датой судебного заседания.

Находящемуся под арестом Виктору Кудряшову, бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину, экс-министру финансов региона Андрею Прямилову (умер от онкологии в декабре 2025 года) и бывшему врио министра строительства региона Михаилу Асееву инкриминируют превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная» в Самаре и организацию преступного сообщества (ст. 286 УК РФ, ст. 210 УК РФ).

Следствие считает, что Виктор Кудряшов вместе с сообщниками подделали документы и сфальсифицировали итоги конкурсов в интересах подрядчика. В итоге, согласно версии следствия, предельная стоимость стройки была увеличена до 18,4 млрд руб., ущерб бюджету составил 7,9 млрд руб.

На прошлом заседании Виктор Кудряшов заявил, что «уголовное дело надуманное и нелепое» и он не считает себя винонвым.

«Все мои действия были законные и разумные. На этапе предварительного следствия мне даже не предоставили возможности дать пояснения. Контракты на строительство "Театральной" успешно исполнены или исполняются. Никто не признал их незаконными»,— сказал бывший председатель областного правительства.

Николай Плаксин назвал обвинение «искусственно выдуманным» и отметил, что по сути ему вменяют в вину строительство метро. Михаил Асеев сказал, что «работал честно и ни в каких преступных сообществах не состоял». Оба также заявили, что не считают себя виновными.

Вдова экс-министра финансов Андрея Прямилова заявила, что супруг писал ей из СИЗО, что не считает себя виновным.

Сабрина Самедова