Обвиняемые в создании «правительственного ОПС» считают себя невиновными

Экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов и бывшие региональные министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев категорически не признали вину в превышении должностных полномочий, а также в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Об этом они сообщили на заседании в Ленинском районном суде Самары в четверг, 19 марта.

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Виктор Кудряшов назвал уголовное дело надуманным и нелепым. Николай Плаксин называл обвинение «искусственно выдуманным» и отметил, что по сути ему вменяют в вину строительство метрополитена. Михаил Асеев сказал, что «работал честно и ни в каких преступных сообществах не состоял».

Вдова экс-министра финансов региона Андрея Прямилова (умер от онкологии в 2025 году) заявила, что супруг писал ей из СИЗО, что не считает себя виновным.

По версии следствия, Виктор Кудряшов вместе с остальными чиновниками подделали документы и сфальсифицировали итоги конкурсов, связанные со строительством станции «Театральная». В итоге предельная стоимость стройки была увеличена до 18,4 млрд руб.

Николай Плаксин уже осужден за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в рамках уголовного дела, связанного со строительством двух культурных центров по нацпроекту «Культура». Бывшего министра приговорили к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет. В феврале срок заключения Николая Плаксина был сокращен до трех лет.

Сабрина Самедова