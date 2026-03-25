В Воронеже выставили на продажу производственно-складской комплекс за 735 млн

Производственно-складской комплекс площадью 9,8 тыс. кв. м на Балашовской улице, 28А в Воронеже выставлен на продажу. Стоимость объекта составляет 735 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

В состав предлагаемого имущества входят помещения из сэндвич-панелей с потолками высотой 7 м. Предусмотрена конструктивная возможность установки кран-балок грузоподъемностью до 7 т.

Комплекс оборудован 18 воротами размером 4,3 на 4,2 м, собственной газовой котельной, подведены электричество (220/380 В/1 мВт, ), центральные вода и канализация. Территория асфальтирована, объект расположен на первой линии автодороги. Земельный участок площадью 1,4 га находится в собственности.

Представитель владельца сообщил «Ъ-Черноземье», что комплекс строился для собственных нужд, но не раскрыл причину продажи актива.

Ульяна Ларионова