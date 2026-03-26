«Натали» запретили в суде

Новороссийский бизнесмен Елефтер Евангелиди судится с компанией из Подмосковья за право использовать название «Натали» для своего отеля. Инициатором иска выступила компания «Натали Сервис», которая является правообладателем исключительного права на товарные знаки «Натали» и Natali. Суд первой инстанции запретил ответчику использовать спорный бренд. Господин Евангелиди не согласился с этим решением, подав апелляционную жалобу. Юристы уверены, что возможность опротестовать судебное решение практически отсутствует.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предприниматель Елефтер Евангелиди подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее запретил ему использовать обозначения «Натали» (Natali) для гостиницы в селе Абрау-Дюрсо, а также взыскал с него 20 тыс. руб. компенсации в пользу подмосковной компании «Натали Сервис». Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил рассмотрение жалобы на 14 апреля.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», основанием для разбирательства стал иск ООО «Натали Сервис» (правопреемник компании «Брендбокс», специализирующейся на аренде интеллектуальной собственности). Истец требовал запретить господину Евангелиди использовать спорные обозначения в наружной рекламе, доменном имени, на сайте и картографических сервисах, а также настаивал на взыскании с ответчиков 1 млн руб. компенсации. Вторым ответчиком по делу проходил ООО «Яндекс», однако в удовлетворении требований к IT-компании суд отказал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Натали Сервис» зарегистрировано в Московской области в 2015 году. Бенефициаром указан Андрей Никитин. Выручка фирмы по итогам 2024 года составила 1,1 млн руб., чистый убыток — 194 тыс. руб.

Суд первой инстанции установил, что используемое предпринимателем обозначение «Натали» обладает звуковым, графическим и смысловым сходством до степени смешения с товарным знаком истца. Как отметили в решении, несмотря на различие в написании последней буквы в латинице (Natali против Natalia) и наличие дополнительного элемента Villa в названии ответчика (Villa Natali), эти отличия не устраняют общего сходства. Суд указал на практически полное вхождение словесного элемента товарного знака истца в спорное наименование ответчика, подчеркнув, что слово Villa широко распространено в сфере гостиничных услуг и не служит индивидуализирующим признаком.

«Наличие в спорном обозначении ответчика дополнительных элементов (в данном случае — словесного элемента Villa, который, как верно отмечает истец, часто используется в соответствующих названиях при оказании связанных с предоставлением помещений для проживания и отдыхом услуг) само по себе не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначения и спорных товарных знаков ввиду полного вхождения вышеуказанного словесного элемента. Имеющееся различие в одну конечную гласную букву, а также несовпадения отдельных графических элементов не делают обозначение ответчика не сходным до степени смешения с товарными знаками истца с точки зрения зрительного и звукового восприятия»,— сказано в решении суда.

Кроме того, отметил суд, товарные знаки «Натали Сервис» зарегистрированы для услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая гостиницы, базы отдыха и аренду временного жилья. Ответчик, в свою очередь, использует аналогичные обозначения для предоставления проживания, питания в ресторане и туристических услуг в Абрау-Дюрсо. В связи с этим суд пришел к выводу, что спорные названия способны ввести потребителей в заблуждение относительно источника происхождения услуг.

Довод предпринимателя Елефтера Евангелиди о том, что он начал использование обозначения ранее даты регистрации товарных знаков истца, был судом отклонен.

Как следует из картотеки арбитражных дел, компания «Натали Сервис» подала аналогичные иски к краснодарскому отельеру, использующему название гостевого дома «Натталисити», к предпринимателю Наталье Закаловой из села Борисовка (Новороссийск) и другим.

«Вряд ли можно назвать благоприятной перспективу обжалования предпринимателем вынесенного решения, — говорит старший юрист юридической фирмы Intellect Анастасия Герман. — Суд первой инстанции на втором круге рассмотрения устранил все недочеты и ошибки, на которые указал Суд по интеллектуальным правам: дал должную и справедливую оценку сходства товарных знаков истца и используемого ответчиком обозначения, обосновал размер компенсации. К тому же размер этот не так уж высок — 20 тыс. руб., а доказательства нарушения исключительных прав представлены всеобъемлющие».

По оценке эксперта, предпринимателю Елефтеру Евангелиди придется прекратить использование обозначения Villa Natali.

Юрист, патентный поверенный ЮК Semenov&Pevzner Анастасия Спильник добавляет, что в случае проигрыша, бизнесмену можно будет оставить за собой право использовать название «Натали» только на основании лицензионного договора с правообладателем либо отказа правообладателя от товарного знака.

Наталья Решетняк