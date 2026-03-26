На конец апреля планировался запуск очередной ярмарки Art Dubai 2026, которая за последние годы вышла в разряд мировых арт-трендов. Вполне логично, что на фоне войны между США, Ираном и Израилем, в ходе которой Эмираты подвергаются ракетным и дроновым ударам, выставка отменена. Вернее, перенесена — пока на май. Как сообщили организаторы, ярмарка будет проходить «в адаптированном формате» с 14 по 17 мая в курортном комплексе Madinat Jumeirah, который является ее постоянной площадкой.

«После нашего последнего общения мы поддерживаем тесный диалог со всеми заинтересованными сторонами. И в ходе этих обсуждений сохраняется четкое ощущение, что платформа, которую представляет Art Dubai, важна для более широкой культурной экосистемы», — говорится в заявлении организаторов. «Это издание (так по-английски принято называть ежегодное культурное событие — Edition) будет иметь более сфокусированный и гибкий формат, объединяющий галереи, художников и учреждения через сочетание презентаций, сотрудничества и публичных программ».

В электронном письме, опубликованном в The Art Newspaper, директор ярмарки сообщил, что участвующие галереи будут обязаны платить не за стенд на майское мероприятие, а процент от продаж, ограниченный эквивалентом платы за стенд. По данным газеты, плата за стенд в Art Dubai составляет $739 за квадратный фут. В среднем один стенд стоит $15-60 тыс. Уже одобренные к участию желающие, решившие отказаться от мероприятия, все равно должны внести предоплату за стенд. В таком случае их участие будет «перенесено на выпуск 2027 года».

В последнее время регион Персидского залива становится ключевым для арт-рынка. Art Basel запустил здесь катарское издание в феврале, а Frieze — ребрендированную ярмарку в Абу-Даби в ноябре. Однако сейчас, как говорят эксперты, Ближний Восток снова погрузился в хаос. Есть вопросы о том, как произведения искусства дилеры и коллекционеры вообще попадут в регион при возобновлении ярмарки.

Дмитрий Буткевич