Томская промышленность добавила 4,3% по итогам двух месяцев

Промышленность Томской области продемонстрировала высокий для сибирских регионов в последнее время темп роста. Индекс промпроизводства в регионе по итогам января—февраля 2026 года достиг 104,3%.

В январе он составил 101,4%, в феврале — 106,9%, говорится в данных Томскстата. Рост за первые два месяца показали как обрабатывающий сектор (плюс 1,3%), так и добыча полезных ископаемых (плюс 5%).

«В секторе обрабатывающих производств зафиксирован рост в производстве кокса и нефтепродуктов на 47,4%»,— отметили в Томскстате.

Как писал «Ъ-Сибирь», индекс промпроизводства в Омской области в январе—феврале 2026 года оказался ниже 100%.

