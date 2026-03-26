Промпроизводство в Омской области сократилось по итогам двух месяцев

Омская промышленность впервые за продолжительное время продемонстрировала спад. Индекс промпроизводства по итогам первых двух месяцев 2026 года составил 99,4%, говорится в сообщении Омскстата.

По данным ведомства, объем производства в обрабатывающем секторе сократился на 1,3%. Рост в таких секторах, как тепло- и газоснабжение (на 11,7%) и добыча полезных ископаемых (на 32,7%), не компенсировал полностью это падение.

По итогам 2025 года индекс промпроизводства в Омской области составил 102,8%. В январе 2026-го он также был выше 100% (100,9%).

