Новую бронетехнику Уралвагонзавода приняли на вооружение ВС РФ

Разработанную и произведенную Уралвагонзаводом (Нижний Тагил, ГК «Ростех») универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ) приняли на вооружение инженерные войска ВС РФ, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Впервые натурный образец УБИМ был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия» в 2018 году.

УБИМ разработан на базе танка Т-90М «Прорыв». По данным «Ростеха», комплекс не имеет аналогов по совокупности характеристик и обладает возможностями сразу трех машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и проведения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. Машина может прокладывать колонные пути, ездить по участкам со сложным рельефом и снегу, выполнять множество других функций.

«Ключевая ее характеристика — универсальность. При ее разработке был учтен опыт участия техники подобной специализации в различных конфликтах. УБИМ призвана значительно повысить эффективность действий инженерных войск, в том числе на переднем крае. Новейшая инженерная техника жизненно необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления»,— отметили в концерне «Уралвагонзавод».

Индустриальный директор кластера вооружений ГК «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что принятие УБИМ на вооружение подтверждает потребность армии в таких машинах. Он также добавил, что ранее Уралвагонзавод передал Минобороны РФ для использования в зоне специальной военной операции (СВО) инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80.

Ирина Пичурина