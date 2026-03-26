«Большинство заводских рингтонов на iPhone лучше вообще никогда не слышать»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Будильник уже прозвенел, но мозг еще там, в теплых объятиях Морфея. Инерция сна, когда человек встал, но нормально функционировать не может, длится от нескольких минут до часа. И виноват не только недосып, но и звук, который поднимает нас с постели. Команда из маркетингового агентства Startell проанализировала свыше 140 стандартных мелодий будильника и пришла к выводу, что 60% заводских рингтонов на iPhone и 26% на корейских смартфонах лучше вообще никогда не слышать. Они устроены так, что провоцируют стрессовый ответ организма, заставляя мозг просыпаться в панике.

Идеальный будильник, по мнению исследователей, звучит иначе. У него должна быть мелодия, которую можно напеть, пусть даже фальшиво, и темп — от 100 до 120 ударов в минуту. Никаких резких металлических звуков, скрежета и электронного лязга. Для iPhone лучшим признали Sencha — легкая мелодия в до мажоре. А, например, для смартфонов Samsung сразу несколько. И один из лучших рингтонов — Roller Disco. Конечно, одной мелодией инерцию сна не победишь. Специалисты напоминают про режим, свет и воду. Но если вы каждое утро чувствуете себя разбитым, можно попробовать для начала сменить трек пугающего будильника на что-то более изящное.

Анна Кулецкая