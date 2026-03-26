Песков заявил об отсутствии попыток ЕК защитить ЕС от нападок Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что абсолютное молчание Брюсселя после нападок Украины на страны Евросоюза удивляет. По его словам, некоторые европейские страны подвергаются энергетическому шантажу.

«В целом, конечно же, вызывает абсолютное недоумение та ситуация, когда, например, члены Европейского Союза подвергаются шантажу энергетическому, члены Европейского Союза подвергаются нападкам, оскорблениям. И на фоне этого Брюссель хранит абсолютное молчание. И абсолютно не защищает своих членов на фоне нападок государства, которое не имеет отношения ни к НАТО, ни к Европейскому Союзу»,— сказал представитель Кремля журналистам.

С 27 января был приостановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» из-за его повреждения. Украина возложила ответственность за произошедшее на Россию. В феврале Венгрия и Словакия объявили о создании комиссии по проверке состояния нефтепровода. Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить инспекцию «Дружбы». Будапешт грозится приостановить важные для Киева поставки через территорию страны. Еврокомиссия предложила финансовую помощь для возобновления транзита.

Лусине Баласян