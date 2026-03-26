Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова умерла на 82-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

«Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны»,— сказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

В составе сборной СССР Роза Салихова дважды брала золото Олимпийских игр (1968, 1972). Также волейболистка выигрывала чемпионаты мира и Европы, становилась обладательницей Кубка мира. Вместе с московским «Динамо» она стала шестикратной чемпионкой СССР. В 2014 году Роза Салихова была введена в Международный зал славы волейбола.

Таисия Орлова