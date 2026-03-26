T2 приравнял звонки в зоне роуминга к звонкам по России

T2 отменил международный роуминг для звонков в более чем 50 странах мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора связи.

Пользователи Т2 смогут использовать для звонков в зоне роуминга пакеты минут из тарифов. Мера доступна для звонков на любые российские номера. В операторе отметили, что звонки на номера других стран будут осуществляться по тарифам международного роуминга T2.

«Обновление делает расходы на связь более предсказуемыми и избавляет клиентов от необходимости… контролировать баланс при каждом звонке»,— рассказали в T2. В компании пояснили, что условия стали возможны благодаря оптимизации расчетов по договорам о международном роуминге.