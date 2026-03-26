Bloomberg: иностранные инвесторы выводят с азиатских рынков рекордные объемы средств

По подсчетам агентства Bloomberg, с начала войны в Иране иностранные инвесторы продали акции азиатских компаний на сумму примерно $52 млрд. Если такие темпы продолжатся, март поставит рекорд по оттоку средств иностранных инвесторов с азиатских фондовых рынков за все время ведения Bloomberg таких подсчетов с 2009 года.

Лидерами продаж стали рынки, зависящие от импорта нефти. Среди них — Тайвань, Южная Корея и Индия. «Вероятно, мы наблюдаем краткосрочную переориентацию на рынки, менее подверженные ближневосточным рискам. Это может продолжаться до тех пор, пока не появится большая ясность в ситуации с Ираном,— цитирует Bloomberg Гэри Тана из инвестфонда Allspring Global Investments.— На Азию приходится около 80% спроса на нефть, проходящую через Ормузский пролив. Поэтому любые перебои там оказывают непропорциональное влияние на инфляцию и перспективы экономического роста по сравнению с другими регионами».

Евгений Хвостик