МВД не увидело связи между ростом спроса на загранпаспорта и желанием эмигрировать

С начала 2026 года в России резко выросло количество загранпаспортов, выданных несовершеннолетним. По данным МВД, на 70% увеличилось число загранпаспортов пятилетнего срока, на 40% — со сроком действия 10 лет. Количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны в январе-феврале, выросло на 15% год к году. Ведомство отрицает, что это связано с желанием россиян эмигрировать.

МВД объясняет рост числа запросов на получение загранпаспорта двумя факторами. Во-первых, с изменениями в правилах пересечения госграницы детьми до 14 лет. Во-вторых, с техническими сложностями, из-за которых «закономерно в крупных городах возникают очереди» на получение загранпаспорта. «Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности»,— прокомментировали в миграционной службе МВД (цитата по ТАСС).

Загранпаспорта на детей оформляются сроком на 5–10 лет. Госпошлина составляет 1–3 тыс. руб.

С 20 января власти России запретили вывозить детей до 14 лет по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Теперь для выезда им нужен загранпаспорт. В российском МИДе говорили, что этот запрет усложнит незаконный вывоз детей из страны с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении.