ММК исключил сокращение персонала после приостановки части агрегатов

Магнитогорский металлургический комбинат не будет сокращать персонал после приостановки части агрегатов, сообщил председатель совета директоров Виктор Рашников. Ранее гендиректор компании Павел Шиляев анонсировал сокращение управленческого персонала на 10%.

«Персонал сокращать мы не будем, просто будем перераспределять на площадки — там, где он недозагружен, перераспределять на те агрегаты, где есть загрузка. Это все временно»,— сказал господин Рашников журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

ММК (MOEX: MAGN) пока не планирует обращаться к подкомиссии при Минфине за господдержкой, добавил Виктор Рашников. «Мы же встречаемся, мы работаем. Определенная какая-то помощь тем компаниям, которые где-то находятся на грани, есть. Мы, слава богу, пока проходим»,— отметил он. Подкомиссия Минфина для оказания господдержки организациям отраслей экономики России была создана в мае 2025 года.

Гендиректор ММК объяснял остановку части агрегатов падением спроса на рынке. По его словам, в прошлом году комбинат был загружен на 70-80% и работал «с минимальной рентабельностью», к марту загрузка снизилась до 60%. Из-за этого была остановлена шахта Чертинская-Коксовая «ММК-Уголь», выведена из работы часть агрегатов «ММК-Метиз», на Лысьвенском заводе сократили режим рабочего времени. На ММК начали оптимизировать складские запасы, сократили ремонт оборудования и практически остановили реализацию инвестиционной программы, рассказал гендиректор.