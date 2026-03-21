ММК сократит управленцев и остановит часть агрегатов из-за падения спроса

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК (MOEX: MAGN)) объявил о сокращении управленческого персонала на 10%. Также ММК планирует остановить незагруженные агрегаты. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Шиляев, его заявление опубликовала пресс-служба ММК.

«Мы вынуждены принять решение по уменьшению численности персонала с учетом текущей загрузки производственных мощностей, — сообщил господин Шиляев. — Численность управленческого персонала всех уровней будет снижена на 10%».

Гендиректор рассказал, что в прошлом году ММК «был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью», «продажи упали, а чистый убыток Группы ММК по итогам года составил почти 15 млрд руб.». По словам господина Шиляева, «сегодня загрузка еще ниже — около 60%». «Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности в два раза. Оживления спроса на металлопродукцию в 2026 году не ожидается», — отметил глава компании.

На ММК начали оптимизировать складские запасы, сократили ремонт оборудования и практически остановили реализацию инвестиционной программы. Что касается вывода из работы незагруженных агрегатов, в начале марта была остановлена шахта Чертинская-Коксовая «ММК-Уголь», выведена из работы часть агрегатов «ММК-Метиз», в режиме сокращенного рабочего времени работает Лысьвенский завод.

Помимо сокращения управленческого персонала, группа остановила наем, за исключением выпускников профильных учебных заведений «Магнитки». Отдельные подразделения переведены на работу по пятибригадным графикам. Также в компании отказались от аутсорса по техобслуживанию. «Часть временно незагруженных сотрудников может быть задействована на этих работах», — сообщил гендиректор. Он добавил, что «работникам пенсионного возраста ... предложено право выхода на заслуженный отдых».