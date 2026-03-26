Суд приостановил уголовное дело в отношении бывшего руководителя Общества глухих

Московский городской суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на приговор за растрату во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) приостановил уголовное дело в отношении бывшего руководителя организации, 80-летнего Валерия Рухледева. Об этом «Ъ» сообщил адвокат одной из участниц процесса.

По данным защиты, причиной послужили серьезные проблемы со здоровьем у господина Рухледева. Сейчас он находится в реанимации, его перевели из СИЗО-1 («Матросская тишина») в гражданскую больницу. На последнем судебном заседании ему стало плохо. Сейчас суду предстоит решить вопрос относительно меры пресечения в отношении него.

В конце декабря 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям и сотрудникам ВОГ по уголовному делу о махинациях с недвижимостью организации. Валерий Рухледев в совокупности с предыдущим приговором получил 12 лет. Сменивший его на этом посту Станислав Иванов — 10. Остальные восемь фигурантов были осуждены на сроки от девяти до шести лет, некоторые получили условные сроки.

