JPost: главком военно-морских сил КСИР погиб на берегу Ормузского пролива

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в результате ракетного удара. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, удар был нанесен по портовому городу Бендер-Аббас на юге Ирана, расположенному на берегу Ормузского пролива. JPost отмечает, что пока нет точных данных, кто проводил операцию — Израиль или США. Источники издания в Минобороны Израиля отказались официально подтвердить данные о гибели контр-адмирала, но и не опровергли их.

Алиреза Тангсири возглавлял ВМС Корпуса стражей исламской революции с августа 2018 года. На прошлой неделе он пригрозил новыми ударами по энергетическим объектам в ближневосточном регионе и призвал гражданское население держаться подальше, указывает JPost. «Наш список целей обновлен. Нефтяные объекты, связанные с Америкой, теперь в одном ряду с американскими базами», — приводит цитату JPost.