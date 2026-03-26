ФСБ предотвратила удар БПЛА по военному аэродрому в Саратовской области

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области. Задержан россиянин, планировавший запустить по военному аэродрому два FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами. По версии ФСБ, атака была спланирована спецслужбами Украины.

Теракт был предотвращен совместно с СКР, МВД и Росгвардией. Задержанный гражданин России — 1972 года рождения. Как утверждает ФСБ, он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджеры. Россиянин изъял из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 г пластичного взрывчатого вещества и ретранслятор. Он должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома и запустить их. После выполнения задания он планировал выехать за границу.

СКР возбудил дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК). По данным ведомства, подозреваемый работал за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн руб. «Кураторы... давали фигуранту указания по сборке и настройке дронов, подключению к ним взрывных устройств, а также координировали процесс подбора места их запуска»,— сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.