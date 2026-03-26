Минтранс предложил узаконить принцип «вези или плати» на ж/д транспорте

Минтранс России предложил узаконить договорное обязательство «вези или плати» на железнодорожном транспорте. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, сообщили в пресс-службе.

Механизм «вези или плати» будет устанавливать взаимную ответственность между грузоотправителем и перевозчиком. При заключении долгосрочного договора грузоотправитель должен предъявить фиксированный объем груза и оплатить его независимо от того, был ли этот объем фактически предоставлен.

Нововведение увеличит рациональность загрузки ж/д инфраструктуры, а также позволит предприятиям планировать производство и сбыт продукции на долгосрочную перспективу. Заключение договоров будет добровольным. В министерстве отметили, что новые правила не будут касаться соглашений, заключенных ранее.