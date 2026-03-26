«Мечел» снизил добычу угля на треть в 2025 году

Группа «Мечел» (MOEX: MTLR) в 2025 году сократила добычу угля на 33%. Ее объем составил 7,3 млн т. Об этом сообщила пресс-служба группы. Выплавка стали сократилась на 2% и составила 3,3 млн т.

По словам гендиректора «Мечела» Игоря Хазифова, снижение объема добычи угля связано с временной ее приостановкой на нерентабельных в определенный период участках. В четвертом квартале прошлого года добыча угля выросла на 82% по сравнению с третьим кварталом. Она достигла 2,3 млн т. Это позволило избежать убытков в угольном сегменте.

Игорь Хазифов отметил, что 2025 год стал для «Мечела» периодом работы в сложной рыночной конъюнктуре в угольной и металлургической отраслях. «Мы сосредоточились на повышении операционной эффективности и перераспределении производства в пользу более устойчивых и маржинальных направлений»,— отметил гендиректор.

В декабре господин Хазифов сообщал о планах компании увеличить добычу угля как минимум в полтора раза в 2026 году — до 11-12 млн т против 7,3-7,6 млн т годом ранее. По его словам, год компания занималась оптимизацией и сокращением затрат. Были приостановлены нерентабельные участки подземной добычи на «Южном Кузбассе» — шахты им. Ленина и «Ольжерасская-Новая», а также участки на Сибиргинском и Красногорском разрезах.