МАК: пилот упавшего в Дагестане в ноябре Ка-226 не умел управлять вертолетом

Международный авиационный комитет (МАК) представил итоговый отчет по крушению вертолета Ка-226 в Дагестане в ноябре 2025 года. По данным организации, пилот воздушного судна не знал, как им управлять. Версию с ошибкой пилотирования ранее допускали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

Еще одним фактором, приведшим к крушению, стало «выполнение КВС (командиром воздушного судна) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа», передает ТАСС.

У АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», которому принадлежал вертолет, не было сертификата эксплуатанта, отметили в комитете. 41-летний пилот, добавили в ведомстве, не имел профильного образования: он был инженером военных самолетов. При этом у пилота был сертификат коммерческого пилота легких воздушных судов.

В МАК предположили, что мужчина сел за штурвал Ка-226 чуть ли не впервые. Перед полетом он также не прошел медосмотр. На посадку пилот заходил дважды с повышенной скоростью, второй раз превысил угол, из-за чего ударил вертолет хвостом о землю — это и привело к крушению, заключили в комитете.

7 ноября гражданский вертолет Ка-226 следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Воздушное судно упало на строящийся гостевой дом в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана, в тот момент в здании никого не было. На борту находились шесть пассажиров. Пятеро из них погибли, еще один — пострадал. Четырьмя жертвами оказались сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Пятый — бортмеханик Ка-226.