СКР назвал основной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане ошибку пилотов

Бортовой самописец с рухнувшего в Дагестане вертолета Ка-226 предварительно расшифрован, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального управления на транспорте СКР. Из данных черного ящика следует, что воздушное судно во время полета было исправно. Основная версия крушения — ошибки пилотирования.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более людей). Следствие проводит авиационно-техническую, химическую и другие судебные экспертизы для установления обстоятельств аварии.

Днем 7 ноября гражданский вертолет Ка-226 следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Воздушное судно упало на строящийся гостевой дом в районе поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана, в тот момент в здании никого не было. На борту находились шесть пассажиров. Пять из них погибли, еще один — пострадал.

Согласно списку жертв крушения, четырьмя погибшими оказались сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Среди них — заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, главный конструктор по вертолетостроению — начальник цеха Сиражутдин Саадуев, главный инженер-энергетик Сергей Суслов и водитель Ислам Джабраилов. Пятый погибший — бортмеханик Ка-226 Петр Суров.