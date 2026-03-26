«Воронежсинтезкаучук» снизил выручку и чистую прибыль

Предприятие в составе «Сибура», АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК) закрыло 2025 год, продемонстрировав падение выручки с 16,52 до 15,44 млрд руб. и снижение чистой прибыли с 773,7 до 765,3 млн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность акционерного общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж ВСК в прошлом году уменьшилась с 14,5 до 13,54 млрд руб. Однако сразу на 26% выросли управленческие расходы предприятия — с 602,7 до 758,7 млн руб. Кроме того, 3,5 млн руб. заложили на коммерческие расходы, хотя в предыдущие четыре года (2021-2024) эта графа была пустой. В операционной части прочие доходы компании увеличились с 239,6 до 278 млн руб., а расходы остались почти такими же, как в 2024-м, — порядка 372 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Воронежсинтезкаучук было зарегистрировано в Воронеже в сентябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство синтетического каучука в первичных формах. Уставный капитал предприятия составляет 8,1 млрд руб. Единственным собственником выступает ПАО «Сибур Холдинг». Генеральным директором предприятия с февраля 2022 года является Вячеслав Золототрубов.

Отложенные налоговые обязательства (долгосрочные) акционерного общества достигли 1,4 млрд руб. после 1,27 млрд годом ранее. В части краткосрочных обязательств кредиторская задолженность предприятия снизилась с 2,08 до 1,85 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на конец 2025 года ВСК завершал расширение производства за 6,3 млрд руб. Суть проекта заключается в строительстве промышленных мощностей для выпуска н-бутиллития — катализатора, ключевого компонента при производстве синтетических каучуков и термоэластопластов. Пусконаладочные работы на предприятии запланировали на первый квартал 2026-го, а выпуск первой продукции — во втором квартале.

Денис Данилов