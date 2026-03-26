Следователи допустили мотив ревности при нападении в школе Челябинска

Стрельба в одной из школ Челябинской области могла произойти из-за конфликта подростка с пострадавшей девочкой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Первые опросы показали, что был конфликт, он стрелял девочке прицельно в лицо. Не исключается мотив ревности»,— уточнил собеседник «Интерфакса». По его словам, мальчик сидел за одной партой с одноклассницей, в которую выстрелил. В дневниках подростка встречаются признаки агрессии, уточнили в правоохранительных органах.

Как писал Telegram-канал «112» со ссылкой на учеников школы, причиной произошедшего могла стать постоянная травля подростка.

Сегодня утром девятиклассник принес в школу пластиковый арбалет, похожий на ракетницу предмет и газовый баллончик. Школьник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа и получил травмы. Обоих доставили в больницу.

СКР по Челябинской области возбудил уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), халатности (ч. 1 ст. 293 УК), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК). На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.