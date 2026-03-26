Первая женщина-Герой СВО Болилая пойдет в Госдуму от Московской области

Первая женщина, получившая звание Героя России в зоне спецоперации (СВО), ефрейтор Людмила Болилая может войти в подмосковный список «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму. Об этом «Ъ» рассказали два источника в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Болилая

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сама госпожа Болилая отказалась от комментариев. На сайте предварительного голосования ЕР ее карточки пока нет.

Людмиле Болилой 40 лет, уроженка Петровска (Саратовская область). После окончания Саратовского медицинского колледжа работала на городской станции скорой медицинской помощи в должности фельдшера. В 2019 году переехала в подмосковное Ступино. Отправилась на СВО добровольцем весной 2023-го, подписав контракт с Минобороны. С сентября 2024 года служила медсестрой на курском направлении в составе группы войск «Север».

31 января 2025 года ВСУ нанесли ракетно-артиллерийский удар по командному пункту, в котором находилась Людмила Болилая. Ефрейтор оказала пострадавшим неотложную помощь, а во время повторной атаки закрыла собой раненого военнослужащего. 9 марта за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил госпоже Болилой звание Героя России.

Андрей Прах