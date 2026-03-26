Немецкие фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на чемпионате мира

Фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Праге. За свое выступление немцы получили 79,78 балла.

Вторыми идут представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие 79,45 балла. Тройку лучших замыкают канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

С произвольными программами пары выступят 26 марта. Чемпионат мира завершится 28 марта.

26-летние Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин встали в пару в 2023 году. Вместе они взяли бронзу Олимпийских игр (2026), стали серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами чемпионата мира, завоевали золото европейского первенства (2025), а также дважды выиграли финал Гран-при (2024, 2025). Ранее Никита Володин выступал за Россию.

