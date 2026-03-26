В храме Александра Невского в Уфе пройдет первое за 96 лет богослужение

Глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет 4 апреля проведет богослужение в уфимском храме Александра Невского на Сочинской улице, относящемся к комплексу зданий Благовещенского женского монастыря. Литургия станет первой с момента закрытия храма в 1930 году. О мероприятии «Ъ-Уфа» рассказали в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью 2024 года территория Благовещенского монастыря, действовавшего с первой половины XIX века, оказалась в центре градостроительных разбирательств. На смежных участках строительная компания планировала возвести жилой комплекс. Земляные работы, по словам руководителя реготделения ВООПиК Эльзы Маулимшиной, повредили фундамент игуменского корпуса и культурный слой монастырского кладбища.

В конце прошлого года новый митрополит Башкортостанский Филарет в интервью «Ъ-Уфа» рассказал, что к нему обращались общественники с просьбой вмешаться в ситуацию. Он заверил, что церковь предпримет меры для сохранения оставшегося наследия.

