Цены на топливо в Таиланде выросли на 12-20% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Рост розничных цен на автомобильное топливо в Таиланде составляет 12-20% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила тайская газета MRG online.

25 марта Комитет по управлению Фондом нефтяного топлива страны сократил субсидии (демпфер) на бензин и дизтопливо, что привело к подорожанию горючего на 6 батов ($0,18). Стоимость дизтоплива увеличилась до 38,94 бата ($1,19), а обычного бензина — до 49,64 бата ($1,52). Новые цены на топливо действуют с сегодняшнего дня.

Вечером 25 марта на заправках по всему Таиланду начали собираться очереди, так как жители хотели успеть купить бензин по старой цене, передает корреспондент «РИА Новости».

После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика перекрыла судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Транзит топлива из Персидского залива обеспечивает около 50% импорта топлива в Таиланд. Вице-премьер королевства заявлял, что Таиланд намерен начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.